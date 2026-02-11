menu
Pelatih Persib Beri Sinyal Ada Panggung Debut Malam Ini
Pelatih Persib Bojan Hodak (kanan). Foto: persib

jpnn.com - RATCHABURI - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak bak memberi sinyal bahwa tiga pemain barunya akan mendapat panggung debut pada leg pertama 16 Besar AFC Champions League Two di markas Ratchaburi FC, Rabu (11/2) malam WIB.

Tiga pemain baru Persib itu, yakni Layvin Kurzawa, Dion Markx, dan Sergio Castel.

Hodak menegaskan, ketiga pemain itu dalam keadaan siap untuk pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Ratchaburi, termasuk Castel yang baru bergabung pekan ini.

Namun, Hodak tak memastikan apakah para pemain barunya itu tampil sebagai starter atau sekadar pengganti.

"Sergio, dia ada di sini bersama kami, lihat saja nanti apakah dia akan bermain," kata Hodak.

Jika menang di Ratchaburi, Persib berpeluang besar tembus ke perempat final karena akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua, 18 Februari 2026. (pci/jpnn)

Persib Bandung menantang Ratchaburi FC pada leg pertama 16 Besar ACL Two malam ini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

