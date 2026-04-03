Pelatih Persib Bicara Soal Gol Internasional Beckham Putra, Singgung Para Pengkritik
jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib, Beckham Putra, berhasil mencatatkan nama di papan skor saat membela Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026.
Meskipun pasukan John Herdman gagal meraih juara, tetapi performa Beckham Putra tetap mendapat pujian dari para pendukung Timnas Indonesia. Begitu juga dengan pelatih Persib, Bojan Hodak.
Sebagai sosok yang membina Beckham Putra di level klub, dia mengetahui sejauh mana performa salah satu anak asuhnya itu. Maka dari itu Bojan Hodak senang atas performa dan kesempatan Beckham Putra tampil di level internasional.
Apalagi saat melawan Saint Kitts and Nevis, Beckham jadi pahlawan karena menjebloskan dua gol ke gawang lawan.
Gol tersebut menjadi gol internasional pertamanya dalam karier sepakbola Beckham bersama timnas.
"Saya senang Beckham mencetak dua gol, dia bermain bagus," kata Bojan Hodak, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, Beckham berhasil membuktikan diri kepada publik yang meragukannya. Bahwa, penggawa jebolan akademi Persib itu layak bersaing dalam skuad Garuda Indonesia.
Juru taktik asal Kroasia itu bahkan menyinggung para pengkritik yang sempat ramai menjelang laga FIFA Series 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beckham Blak-blakan: Kemenangan Persib atas Semen Padang Tak Seindah yang Terlihat
- Bojan Hodak Ungkap Rahasia di Balik Kebangkitan Persib Bandung Seusai Ditekan Semen Padang
- Persib Menang 2-0 di Markas Semen Padang, Bojan Hodak Beri Catatan
- Semen Padang Jadi Ancaman, Persib Bandung Tak Boleh Salah Langkah
- Menjelang Jumpa Semen Padang, Ultimatum Bojan Hodak untuk Persib Bandung Makin Tegas
- Mesin Gol Semen Padang Membara, Persib Dalam Bahaya