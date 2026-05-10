Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggara

jpnn.com - SAMARINDA - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak menilai tak ada tim yang pantas diberi label favorit dalam laga Persija vs Persib pada pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore WIB.

Pertandingan nanti merupakan kesempatan buat Persija memangkas jarak poin, atau memperlebar peluang Persib mempertahankan gelar juara.

Hodak memastikan tak akan ada tim yang mau mengalah dalam laga seperti Persija vs Persib.

"Ini pertandingan terbesar di Asia Tenggara, jadi, dalam pertandingan seperti ini tidak ada tim yang difavoritkan. Tidak akan ada yang ingin mengalah," kata Hodak.

Hodak menilai pertandingan ini akan sama sengitnya seperti di putaran pertama. Persija pasti berusaha membalas kekalahan di Bandung.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sengit, tetapi saya berharap pada akhirnya kami bisa pulang dengan hasil positif," katanya.

"Ini pertandingan penting bagi kami, ada tiga poin (yang diperebutkan), jadi, semua orang tahu ini penting dan semua orang akan mencoba melakukan yang terbaik,” imbuh Hodak. (il/jpnn)

