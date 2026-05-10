menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggara

Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggara

Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: ileague

jpnn.com - SAMARINDA -  Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak menilai tak ada tim yang pantas diberi label favorit dalam laga Persija vs Persib pada pekan ke-32 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore WIB.

Pertandingan nanti merupakan kesempatan buat Persija memangkas jarak poin, atau memperlebar peluang Persib mempertahankan gelar juara.

Hodak memastikan tak akan ada tim yang mau mengalah dalam laga seperti Persija vs Persib.

Baca Juga:

"Ini pertandingan terbesar di Asia Tenggara, jadi, dalam pertandingan seperti ini tidak ada tim yang difavoritkan. Tidak akan ada yang ingin mengalah," kata Hodak.

Hodak menilai pertandingan ini akan sama sengitnya seperti di putaran pertama. Persija pasti berusaha membalas kekalahan di Bandung.

"Saya memperkirakan pertandingan yang sengit, tetapi saya berharap pada akhirnya kami bisa pulang dengan hasil positif," katanya.

Baca Juga:

"Ini pertandingan penting bagi kami, ada tiga poin (yang diperebutkan), jadi, semua orang tahu ini penting dan semua orang akan mencoba melakukan yang terbaik,” imbuh Hodak. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-32 dan Klasemen Super League
Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia TenggaraPelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggaraileague

Sore ini di Samarinda, laga Super League Persija Jakarta vs Persib Bandung. Siapa yang menang?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI