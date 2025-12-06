Pelatih Persib Bojan Hodak Bilang Skor 3-1 Sudah Bagus Bagi Borneo FC

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung berhasil meraih tiga poin seusai mengalahkan Borneo FC dengan skor meyakinkan 3-1 pada pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 Persib vs Borneo FC berlangsung menarik, sebab kedua tim sama-sama berada di peringkat atas klasemen sementara.

Borneo FC, si pemuncak klasemen, harus pulang dari Bandung dengan tangan hampa.

Rentetan kemenangan dalam 11 pertandingan kembali tercoreng, setelah sebelumnya mereka takluk dari Bali United.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku takjub dengan permainan yang ditampilkan anak asuhnya.

Dia tak menyangka, permainan timnya di luar ekspekstasi.

Skuad Persib Bandung tampil solid dan pertahanannya kokoh. Borneo FC hampir tak memiliki peluang berarti, kecuali gol tunggal yang dibuat Joel Vinicius di menit 18.

"Saya sudah katakan sebelumnya, bahwa ini akan menjadi laga yang sulit. Saya perlu jujur, secara mengejutkan kami bermain dengan sangat bagus dan kami mendominasi sepanjang pertandingan. Bahkan skor 3 - 1 ini menurut saya bagus bagi mereka (Borneo FC), karena pada babak pertama kami mempunyai banyak peluang," kata Hodak dalam konferensi pers seusai laga Persib vs Borneo FC.