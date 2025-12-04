menu
Pelatih Persib Bojan Hodak Blak-blakan tentang Hal yang Membuat Borneo FC Perkasa

Skuad Borneo FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC dalam laga pekan ke-15 BRI Super League 2025/26 dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Laga Persib vs Borneo FC ini diprediksi berjalan ketat sebab mempertemukan dua tim papan atas di musim ini.

Klasemen sementara, tuan rumah Persib ada di posisi ke-3 dengan nilai 25 poin.

Dalam 11 pertandingan, mereka mengumpulkan 8 kemenangan, sekali hasil imbang, dan dua kali kekalahan.

Sementara, Borneo FC ada di puncak klasemen dengan jumlah 33 poin.

Mereka tak terkalahkan dalam 11 pertandingan dan baru sekali kalah saat melawan Bali United.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkap sejumlah faktor yang membuat Borneo FC menjadi tim yang perkasa di awal musim ini.

Menurut Hodak, kemenangan tim berjuluk Pesut Etam itu rata-rata terjadi di kandang sendiri, Stadion Segiri, Samarinda.

Pelatih Persib Bojan Hodak bongkar kekuatan Borneo FC yang baru sekali menelan kekalahan di musim sekarang.

