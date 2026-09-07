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Pelatih Persib Igor Tolic sampai Tega Pakai Kata Berantakan

Pelatih Persib Igor Tolic sampai Tega Pakai Kata Berantakan
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Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain Uilliam Barros dalam konferensi pers pascalaga melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Pertandingan Persib vs PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026), ditutup di angka 3-1.

Kemenangan Persib Bandung atas PSM Makassar diraih dengan kerja keras sejak menit pertama pertandingan dimulai.

Bertindak sebagai tuan rumah, Persib justru harus kebobolan lebih awal dari skema serangan balik yang cepat dari kubu lawan.

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Babak pertama, pasukan Maung Bandung itu tertinggal 0 - 1.

Masuk paruh kedua anak asuh Igor Tolic berhasil membalikkan kedudukan sampai akhirnya unggul 3 - 1.

Mereka mencetak tiga gol dari tandukan Patricio Matricardi (48') dan tendangan jarak jauh Balsa Sekulic (51') serta Uilliam Barros (82').

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Persib terselamatkan dari kekalahan dan Igor mengakui di babak pertama permainan anak didiknya tidak sesuai harapan.

"Babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit. Namun, kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak," kata Igor, Senin (7/9/2026).

Persib Bandung bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan PSM Makassar 3-1. Berikut pernyataan Igor Tolic.

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