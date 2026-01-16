Pelatih Persib: Kami Gagal, 5 Kali, Ada Gejala Tak Baik

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Latih Persib Bandung Bojan Hodak menyiratkan dirinya tak nyaman melihat pasukannya yang menjuarai paruh musim Super League, hanya unggul satu poin dari pesaing terdekat.

Hodak juga mengungkap ada hal yang masih mengganjal di benaknya.

Pelatih terbaik dua musim beruntun itu menilai Persib seharusnya bisa lebih baik dari pencapaiannya sekarang.

Baca Juga: Ternyata Itu Tak Terlalu Penting buat Pelatih Persib Bandung

Pria dari Kroasia itu lalu mengungkap sejumlah hal pada timnya yang masih mengecewakan dan perlu segera dibenahi.

Pertama, soal beberapa kegagalan mengeksekusi penalti menjadi gol, yang bikin tim kehilangan poin penuh seperti saat imbang kontra PSIM dan kalah dari Persita.

“Lihat, kami jadi nomor satu di liga, saya merasa senang dan puas. Namun, di samping itu kami sebenarnya masih bisa lebih baik. Kami beberapa kali gagal memanfaatkan penalti, ada lima kali kami melewatkannya tanpa gol,” kata Hodak.

Baca Juga: Bukan Persib Paling Subur di Putaran Pertama Super League

Selain itu evaluasi Bojan Hodak selanjutnya adalah perihal kebobolan tim pada menit-menit akhir.

Menurutnya itu adalah gejala yang tak baik, yang tidak boleh dibiarkan, meski Persib berstatus sebagai tim paling minim kebobolan.