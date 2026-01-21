menu
Pelatih Persib Mau di Mana? Eliano Reijnders akan Ada di Sana
Pilar Persib Bandung Eliano Reijnders. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Salah satu bintang Persib Bandung di Super League musim ini Eliano Reijnders tak mau terlena dengan posisi dan hasil yang diraih timnya pada putaran pertama.

Persib menjadi juara paruh musim, tetapi hanya unggul tipis satu poin dari tim peringkat runner-up Borneo FC Samarinda. 

“Tentu saja itu bagus, tetapi jalan yang perlu kami lalui dan hadapi masih jauh. Kami harus tetap fokus di putaran kedua,” kata Eliano.

Adik kandung dari pemain Manchester City Tijani Reijnders itu sudah tampil 13 kali membela Persib sejak didatangkan musim lalu dari PEC Zwolle.

Dalam 13 laga tersebut Eliano mampu menempati beberapa posisi sesuai permintaan Pelatih Bojan Hodak.

Mulai dari pos wing back kanan, wing back kiri, second striker, hingga gelandang bertahan.

