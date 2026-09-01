Pelatih Persib Merilis Peringatan Keras: Ini Bukan Sprint

jpnn.com - JAKARTA - Tukang Racik Persib Bandung Igor Tolic mengatakan pasukannya harus mengeluarkan semua kemampuan terbaik untuk mempertahankan gelar juara Super League.

Kang Igor yang naik sebagai pelatih kepala menggantikan Bojan Hodak itu, pada musim lalu membantu Persib meraih juara liga untuk ketiga kalinya secara beruntun.

"Targetnya selalu sama, untuk suporter kami, untuk klub, dan untuk pengembangan tim. Kami harus memberikan yang terbaik dan mencoba memenangi kembali liga ini lagi," ujar pelatih dari Kroasia itu pada seremoni kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa (1/9).

Igor Tolic memprediksi persaingan memperebutkan gelar juara musim ini akan kembali berlangsung ketat seperti sebelum-sebelumnya.

Gelar juara, kata dia, juga tak dinilai di awal kompetisi. Menurutnya, kompetisi di liga adalah soal konsistensi, soal siapa yang mampu mempertahankan penampilan terbaik sampai akhir kompetisi.

Dia berkaca pada kompetisi musim lalu ketika timnya baru memenangi gelar liga pada pertandingan terakhir.

Kala itu, Persib bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara dan hasil itu sudah cukup untuk menyegel gelar juara dari kejaran Borneo FC. Persib dan Borneo mengoleksi 79 poin, namun Pangeran Biru menjadi tim yang berhak menjadi juara karena unggul secara head-to-head.

Igor pun seperti mengeluarkan peringatan keras buat timnya sendiri dan juga para pesaing di Super League.