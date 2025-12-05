menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu

Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu

Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begitu
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kuning). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Juara bertahan Super League Persib Bandung menjamu pemimpin klasemen Borneo FC pada laga tunda pekan ke-4 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (5/12) malam WIB.

Laga ini seharusnya digelar pada 31 Agustus, tetapi lantaran maraknya demonstrasi termasuk di Kota Bandung, pertemuan kedua tim pun ditunda hingga malam nanti.

Persib saat ini berada di urutan ketiga klasemen.

Sementara itu, Borneo FC baru menderita kekalahan pertama setelah sebelas kali selalu menang.

Klasemen Super League
Pelatih Persib Sebut Borneo FC Menakutkan saat Begituileague

Tukang Racik Persib Bojan Hodak menuturkan pertandingan melawan Borneo FC sangat penting untuk dimenangi.

Dia pun berharap Bobotoh memenuhi stadion memberikan dukungan.

"Saya berharap stadion penuh oleh Bobotoh dan kami mendapat hasil positif," kata Hodak.

Persib vs Borneo FC sama dengan juara bertahan vs pemimpin klasemen Super League.

