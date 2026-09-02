Pelatih Persib Sudah Tahu Kapan Penentuan Juara Super League

jpnn.com - JAKARTA - Peracik Persib Bandung Igor Tolic memastikan timnya akan mencoba memenangi Super League musim ini alias mempertahankan gelar.

Menurut pelatih dari Kroasia itu, Persib selalu sama di setiap musim, yakni berusaha memberikan yang terbaik.

"Targetnya selalu sama. (Menang) Untuk suporter kami, untuk klub, dan untuk perkembangan tim. Kami harus memberikan yang terbaik dan mencoba memenangi liga," kata Tolic pada seremonial kick-off BRI Super League 2026/27 di Jakarta, Selasa (1/9).

Tolic menilai persaingan menjadi juara Super League musim ini akan ketat seperti sebelumnya.

Menurut mantan asisten Bojan Hodak itu, gelar juara Super League tak bisa diprediksi di awal kompetisi.

Tolic bilang bahwa berkompetisi di liga soal konsistensi, soal siapa yang mampu mempertahankan penampilan terbaik sampai akhir kompetisi.

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Dia pun berkaca pada kompetisi musim lalu ketika Persib baru memastikan gelar Super League pada pertandingan terakhir. Kala itu, Persib bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara dan hasil itu sudah cukup untuk menyegel gelar juara dari kejaran Borneo FC.

Persib dan Borneo FC sama-sama mengoleksi 79 poin, tetapi Si Maung Bandung unggul head-to-head.