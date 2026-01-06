Pelatih Persib Tak Rela Gajinya Dipotong Gara-Gara Itu

jpnn.com - KEDIRI - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak geram dengan kepemimpinan Wasit Muhammad Tri Santoso dalam laga timnya melawan Persik Kediri, pada pekan pekan ke-16 Super League di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (5/1) malam WIB.

Laga tersebut berkesudahan tanpa pemenang, 1-1.

Persib pun gagal kembali ke puncak klasemen.

Maung Bandung kini nongkrong di anak tangga ketiga, tepat di bawah Persija Jakarta dan berjarak dua poin dari pemimpin klasemen, Borneo FC.

Klasemen Super League

ileague

Setelah pertarungan sengit di Brawijaya, Bojan Hodak berkomentar soal laga, termasuk juga menyoroti kinerja wasit.

Baca Juga: Persija Jakarta Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan Persib Bandung

Dia menilai kepemimpinan Wasit Tri merugikan timnya, ada beberapa keputusan yang dianggap kurang tepat.

Hodak akan mendorong manajemen klub berkirim surat keberatan kepada ILeague selaku regulator kompetisi.