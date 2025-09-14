Pelatih Persija Jakarta Dihantui Rekor Buruk Jelang Lawan Bali United

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta akan menghadapi Bali United pada pekan kelima Super League 2025/26.

Pelatih Persija, Mauricio Souza enggan bahas rekor buruknya melawan Serdadu Tridatu saat masih menukangi Madura United.

Tercatat pada musim 2023/24 di tangan Mauricio tim asal pulau Garam itu takluk dengan skor 1-2 di kandang maupun tandang.

Juru taktik kelahiran 13 Maret 1974 tersebut menilai hasil itu tidak bisa menjadi patokan, mengingat saat ini dirinya tampil dengan komposisi pemain yang berbeda.

Tidak heran dengan modal tersebut pria asal Rio de Janeiro itu percaya diri bisa meraih kemenangan saat menghadapi pemilik dua gelar juara kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Indonesia.

“Dua kali saya kalah dari Bali United. Tapi saya harap kami bisa menebusnya besok. Saya berharap mendapat lebih banyak keberuntungan,” ungkap manajer berusia 51 tahun itu.

Baca Juga: Bali United Pede Lawan Persija Jakarta dengan Filosofi Ala Timnas Belanda

Kepercayaan diri Mauricio Souza tidak berlebihan mengingat Persija Jakarta punya skuad lebih solid ketimbang Laskar Sape Kerrab.

Dari mulai posisi penjaga gawang hingga lini serang tercatat semuanya merupakan nama besar dan punya kualitas di atas rata-rata.