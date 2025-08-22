Pelatih Persija Jakarta Sebut Malut United Bukan Tamu Biasa, Ini Alasannya

menu
jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Malut United pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Pertandingan Persija vs Malut United akan digelar di Jakarta Intarnational Stadium, Sabtu (23/8/2025) sore WIB.

Modal Percaya Diri Macan Kemayoran

Macan Kemayoran -julukan Persija- sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Rizky Ridho dan kolega menyapu bersih dua laga pembuka dengan kemenangan. Tim asal ibu kota itu menghajar Persita Tangerang 4-0 dan melibas Persis Solo 3-0.

Di sisi lain, Malut United juga datang dengan tren positif. Laskar Kie Raha mengalahkan tim bertabur bintang Dewa United 3-1, lalu menahan imbang Bali United 3-3.

Mauricio Waspadai Kekuatan Malut United

Pelatih Persija Mauricio Souza paham betul bahwa Malut United bukan lawan sembarangan. Tim tamu diperkuat sejumlah pemain berpengalaman dan berlevel bintang.

"Kami tahu bahwa banyak pemain mereka sudah sukses di Liga Indonesia. Kami tahu akan menghadapi lawan yang kuat, tetapi kami sudah siap melawan siapa pun," ucap Mauricio.

Pesan Pelatih Persija Jakarta

Pelatih asal Brasil itu tak ingin anak asuhnya larut dalam euforia. Dia menilai dua kemenangan besar di laga sebelumnya tidak bisa dijadikan patokan.

"Kompetisi ini panjang dan sulit. Kami perlu konsistensi. Yang penting, kami memulai dengan baik, dengan kemenangan di dua laga awal,” ujarnya.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menyebut Malut United bukan tamu biasa. Simak selengkapnya di sini.

