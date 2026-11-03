Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong Sakit, Rawat Inap

jpnn.com - MEDAN - Persija Jakarta harus mengunjungi kandang PSMS Medan di Stadion Sumatera Utara, Medan pada laga ILeague Cup, Selasa (3/11) malam tanpa kehadiran dua sosok penting di dalam tim.

Mereka ialah Pelatih Shin Tae-yong dan Manajer Marsda TNI (Purn.) Ardhi Tjahjoko.

Shin dan Ardhi tidak dapat mendampingi Macan Kemayoran di Medan karena tidak dalam kondisi fit.

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Kondisi kesehatannya tidak memungkinkan bagi keduanya untuk melakukan perjalanan bersama tim karena harus menjalani istirahat total di Jakarta demi mempercepat proses pemulihan.

“Saat ini Coach Shin Tae-yong sedang mengalami sakit. Untuk mencegah kondisinya makin buruk, maka kami memutuskan agar dia menjalani rawat inap,” kata dokter tim Persija Muhammad Andeansah.

Meski demikian, Persija tetap fokus untuk meladeni perlawanan tuan rumah.

Tim pelatih dan seluruh elemen tim diharapkan dapat menjalankan tugas masing-masing untuk menjaga kesiapan tim menghadapi tantangan di Medan. Hasil positif tetap menjadi ambisi Aqil Savik dkk.

“Kami tidak ada masalah karena taktik semuanya juga dari Coach Shin Tae-yong. Kami terus berkomunikasi dengan Coach Shin. Jadi, pertandingan besok tidak ada masalah,” kata Coach Choi In-Cheul. (pid/jpnn)



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