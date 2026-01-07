Pelatih Persija Ungkap Kunci untuk Menghadapi Persib Bandung

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Persib vs Persija sebagai laga pada pekan ke-17 BRI Super League akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (11/1).

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengatakan timnya kini fokus menatap laga kontra Persib Bandung.

Souza memastikan bakal mempersiapkan tim dengan matang dalam menatap laga tersebut untuk bisa mendapatkan hasil maksimal.

Baca Juga: Ternyata Sebegini Harga Tiket Persib Vs Persija

Pelatih berkebangsaan Brasil tersebut menegaskan bahwa persiapan yang optimal menjadi kunci, sebab sedikit saja celah bisa berujung petaka di laga besar seperti ini.

"Di minggu ini kami akan mulai mempelajari Persib. Kami sudah tahu kualitas tim Persib dan investasi besar yang mereka lakukan. Ada beberapa pemain tim nasional juga di sana," ungkap Souza, dikutip dari laman resmi klub.

Mantan pelatih Madura United itu melanjutkan, pada pertandingan menghadapi Persib Bandung, Persija Jakarta tidak hanya datang untuk bertahan.

Baca Juga: Seperti Ini Persib di Mata Pemain Persija yang Sedang Viral

Souza menegaskan timnya akan tetap menunjukkan karakter serta identitas permainan Persija Jakarta tanpa melupakan rasa hormat kepada lawan.

"Dalam minggu ini kami akan mematangkan persiapan untuk melawan Persib, Kami ke sana untuk bermain, melakukan skema main kami sendiri. Kami respek kepada lawan, respek kepada Persib, tetapi kami punya objektif sendiri dan kami akan mengejar itu," tegas Souza.