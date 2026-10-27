Pelatih Persik Bicara soal Singa di Kandang Persija

jpnn.com - JAKARTA - Si Macan Putih Persik Kediri gagal membungkus poin dari kunjungannya ke kandang Macan Kemayoran Persija Jakarta.

Pada pertarungan lanjutan pekan ke-7 Super League di Jakarta International Stadium atau JIS, Senin (26/10) malam itu, Persik sempat unggul lebih dahulu sebelum akhirnya kalah 1-2.

Imanol Garcia merobek jala gawang Nadeo Arga Winata lewat sundulan kepala ketika laga masih berjalan 10 menit.

Namun, di babak kedua tuan rumah comeback dua kali menjebol gawang Husna Al Malik melalui Denis Kolinger dan Rizky Ridho.

Meski bertempur di kandang lawan yang bermaterikan pemain mentereng dan disaksikan puluhan ribu Jakmania, Persik yang diasuh Pelatih Marcos Reina itu tak gentar.

Bukan cuma adu kemampuan, anak-anak dari Kediri juga berani adu badan dengan tim Jakarta.

"Saya bangga dengan tim ini. Semua pemain telah bertarung seperti singa di kandang Persija. Para pemain tak hanya menunjukkan teknik dan cara bermain bagus, tetapi juga mentalitas pantang menyerah," kata Marcos Reina.

Spirit tak mau kalah itu dibuktikan pemain Persik Kediri hingga akhir pertandingan untuk mengejar ketinggalan gol.