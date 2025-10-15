Pelatih Persik Bilang Borneo FC dalam Tekanan

jpnn.com - KEDIRI - Juru Taktik Persik Kediri Ong Kim Swee mengaku tak gentar menghadapi pemimpin klasemen Borneo FC Samarinda.

Persik akan menjadi tamu buat Borneo FC pada pekan ke-9 BRI Super League di Stadion Segiri Samarinda, Sabtu (18/10).

Menurut arsitek asal Malaysia itu, pertandingan nanti menjadi ajang pembuktian bahwa Persik Kediri merupakan sebuah tim yang solid.

OKS telah menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain lepas tanpa beban.

Dia menilai tekanan justru berada di pihak tuan rumah.

"Saya sudah sampaikan kepada pemain. Apabila kami bermain dengan tim yang secara klasemen lebih tinggi, ini justru menjadikan sebuah peluang untuk membuktikan diri. Kami harus buktikan Persik Kediri adalah tim yang solid," katanya.

Ong Kim Swee mengakui Borneo FC memiliki permainan yang baik saat ini.

"Kami harus memberikan respons positif. Saya percaya, jika pemain dapat menjalankan tugas sesuai dengan skema permainan yang dipersiapkan, kami bisa mendapatkan hasil yang baik," ujarnya. (il/jpnn)