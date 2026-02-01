menu
Pelatih Persis Sebut Persib Hebat dalam 3 Perkara

Persis Solo vs Persib Bandung, pekan ke-19 Super League, di Manahan. Foto: persis

jpnn.com - SURAKARTA - Tukang Latih Persis Solo Milomir Seslija atau biasa disapa Milo, kecewa dengan hasil laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-19 Super League di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (31/1) sore.

Persis takluk 0-1.

Milo menilai pasukannya bisa lebih baik dari itu. Dia menganggap skuadnya tak bermain maksimal, terutama di babak pertama.

Namun, dia juga menyebut, mengakui, Persib Bandung the best dalam salah tiga perkara utama bermain sepak bola.

"Ini laga memang sulit karena kami melawan tim terbaik di liga dalam urusan fisik, taktikal, dan pengalaman,” kata Milo di halaman Persis Solo.

Dia menjelaskan, pola permainan timnya tidak cukup baik di 45 menit pertama. Banyak transisi atau alur bola yang tidak mengalir dengan baik. Padahal dia sudah banyak memberikan program latihan bagaimana aliran bola antar lini bisa efektif. 

Pada jeda babak pertama, dia juga sudah mengingatkan kepada para pemainnya agar bermain lebih menekan.

Namun, dia menyayangkan tak ada gol tercipta meski permainan lebih baik di babak 45 menit kedua.

Milo si Pelatih Persis Solo kecewa dengan penampilan timnya di babak pertama laga melawan Persib.

