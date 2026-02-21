menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pelatih Persita Sebut Persib Bukan Tim yang Sama Lagi

Pelatih Persita Sebut Persib Bukan Tim yang Sama Lagi

Pelatih Persita Sebut Persib Bukan Tim yang Sama Lagi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persita Carlos Pena (kiri) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (21/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persita Tangerang punya catatan positif saat berhadapan dengan Persib Bandung.

Mengalahkan Persib di putaran pertama BRI Super League 2025/26, Persita punya misi untuk kembali menaklukan sang juara bertahan.

Misi tersebut akan dipertunjukkan saat melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (22/2/2026).

Baca Juga:

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan Persib Bandung bukanlah tim yang sama saat mereka meraih kemenangan 2-1 di Bali.

Tuan rumah banyak melakukan perubahan dan kini punya kekuatan skuad yang mumpuni.

Tim asuhan Bojan Hodak itu bahkan mendatangkan pemain kelas dunia eks Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa.

Baca Juga:

"Sangat berbeda, mereka (Persib) tim yang sangat berbeda dan mereka sudah berubah di sepanjang musim ini. Jadi, pertandingan besok saya rasa akan berbeda juga," kata Pena dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Sabtu (21/2/2026).

Maka dari itu, Persita tak boleh jemawa sekalipun mereka pernah punya catatan baik di putaran pertama.

Pelatih Persita Carlos Pena mengungkapkan Persib bukanlah tim yang sama saat mereka mengalahkannya di putaran pertama.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI