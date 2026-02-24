Pelatih Persita Ungkap Alasan Tunjuk Hokky Caraka Jadi Kiper

jpnn.com - BANDUNG - Persita Tangerang membawa duka dari kunjungan ke Bandung pada pekan ke-22 Super League.

Menantang tuan rumah Persib Bandung di GBLA, Minggu (22/2), Persita kalah 0-1.

Persita memberikan perlawanan kepada Persib dengan karakter luar biasa. Tak kenal lelah, tanpa rasa takut bermain di hadapan pendukung tuan rumah Bobotoh.

Penyerang Hokky Caraka bahkan sampai menjadi kiper dadakan.

Semua berawal dari keinginan penjaga gawang Igor Rodrigues yang berani maju ke depan membantu penyerangan Persita demi mencari gol penyama.

Kurang beruntung bagi sang kiper saat ia maju, serangan balik dilancarkan Persib, Igor harus melanggar pemain Persib dan berbuah kartu merah.

Hokky Caraka dikorbankan menjadi kiper dadakan karena Pena tak bisa mengganti pemainnya lagi.

Pelatih asal Spanyol itu mengungkap mengapa dia menjadikan Hokky Caraka sebagai kiper dadakan.