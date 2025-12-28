Pelatih PSM Makassar Sebut Persib Bandung Ketakutan Hingga..

jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik PSM Makassar Tomas Trucha memuji penampilan para pemainnya, meski kalah 0-1 dari Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8 Super League, di GBLA, Sabtu (27/12) malam.

Tomas tidak kecewa dan menyebut mereka kalah dengan terhormat.

"Saya bangga dengan anak-anak karena mereka benar-benar mengerahkan segalanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka (Persib) adalah tim yang sangat bagus, sangat terorganisir, dengan pelatih yang sangat baik," kata Tomas dalam konferensi pers pascalaga.

Tomas menuturkan, pemain sudah berusaha menjalankan taktik yang dia instruksikan.

Namun, Persib terlalu perkasa untuk bisa dikalahkan.

"Kami mencoba untuk mengejutkan mereka, kami mencoba yang terbaik untuk menemukan cara bagaimana mencetak gol. Ini adalah kekalahan dengan kepala tegak," ujarnya.

Menurut Tomas, pada babak kedua, PSM berhasil menyulitkan Persib.

Tekanan demi tekanan dilancarkan Yuran Fernandes cs, tetapi lagi-lagi belum ada gol yang tercipta.