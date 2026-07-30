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Pelatih PSMS Puji Anak Asuhnya Mampu Memberikan Perlawanan kepada Persebaya

Pelatih PSMS Puji Anak Asuhnya Mampu Memberikan Perlawanan kepada Persebaya
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Pesepakbola PSMS Medan Angelo Meneses (kiri) berebut bola dengan pemain Persebaya Surabaya Alex Martins (tengah) saat pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (29/7/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA - PSMS Medan kalah dari Persebaya Surabaya 0-1 pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur.

Pelatih PSMS Medan Eko Purdijanto mengapresiasi penampilan para pemainnya karena menunjukkan perkembangan menjelang Liga 2 musim 2026/2027.

Selain menjalankan instruksi dengan baik, kata dia anak-anak asuhnya juga mampu memberikan perlawanan kepada Persebaya.

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Termasuk beberapa pemain yang baru mendapat kesempatan tampil pada pertandingan tersebut.

"Kami syukuri di pramusim ini pemain menjalankan instruksi dengan bagus. Ada progres untuk permainan kami dan pemantapan tim menjelang Liga 2. Apresiasi yang besar buat para pemain," kata Eko dalam konferensi pers seusai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu malam.

Eko menilai dua pertandingan di Piala Presiden menjadi bahan evaluasi untuk memantapkan komposisi tim sebelum kompetisi Liga 2 dimulai.

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"Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan untuk persiapan tim. Setelah Piala Presiden selesai, kami akan melakukan evaluasi," ungkapnya. 

PSMS masih membuka peluang menambah pemain setelah Piala Presiden 2026 sesuai regulasi dan kuota yang tersedia.

Piala Presiden 2026, Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto memuji anak-anak asuhnya yang mampu memberikan pelawanan kepada Persebaya.

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