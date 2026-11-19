jpnn.com - Shan United menyadari beratnya tantangan yang dihadapi saat menyambangi markas Persib Bandung dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Pelatih Shan United A Aung Khaing menilai Maung Bandung memiliki kualitas yang sangat baik.

Meski demikian, dia memastikan anak asuhnya tidak akan kehilangan keberanian untuk memberikan perlawanan saat tampil di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11/2026).

Pelatih Shan United Akui Kualitas Persib

A Aung Khaing tidak menampik bahwa menghadapi Persib merupakan pekerjaan berat bagi anak asuhnya. Dia melihat Maung Bandung sebagai salah satu klub dengan pencapaian menonjol di kompetisi domestik.

Namun, Shan United juga memiliki rekam jejak yang tidak kalah mengesankan. Klub asal Myanmar itu berhasil mengoleksi enam gelar liga secara beruntun, sementara Persib mencatat tiga gelar berturut-turut di Indonesia.

"Persib merupakan tim yang sangat kuat. Kami memahami kualitas mereka, tetapi tetap akan berusaha mendapatkan hasil positif dalam pertandingan nanti," ucapnya.

Pertemuan Dua Klub Besar

Pertemuan di Bandung bukan sekadar pertandingan antarklub dari dua negara. Persib dan Shan United sama-sama datang dengan status penguasa kompetisi domestik.

A Aung Khaing menilai pencapaian tersebut membuat duel melawan Persib menjadi pengalaman sekaligus tantangan tersendiri. Dia menyadari menghadapi klub dari negara lain selalu menghadirkan kesulitan yang berbeda.