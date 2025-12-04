Pelatih Singapura Yakin Libas Timnas Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com - Pelatih timnas sepak bola putri Singapura, Karim Bencherifa, sangat percaya diri timnya bisa melibas Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025. Bencherifa menegaskan bahwa timnya siap menantang Indonesia dan Thailand di fase grup.

Pada SEA Games edisi kali ini, Singapura masuk Grup A bersama Indonesia dan tuan rumah Thailand. Adapun Kamboja memutuskan mundur, sehingga persaingan di grup hanya melibatkan tiga negara.

Dengan situasi tersebut, Singapura baru memulai laga pertama menghadapi Indonesia pada Minggu (7/12). Sementara Indonesia lebih dulu berjumpa Thailand pada Kamis (4/12) di Stadion Chonburi.

Usai menjalani rangkaian persiapan, Bencherifa mengaku optimistis skuadnya bisa tampil maksimal. Pelatih asal Maroko itu menyebut Singapura berpeluang meraih hasil positif di laga perdana.

"Semua tim telah bekerja keras dengan mempersiapkan diri dengan baik melalui tur serta memanfaatkan peluang untuk mendatangkan pemain impor atau mengirim pemain bermain di luar negeri," ujar Bencherifa dikutip dari Berita Harian.

"Namun, saya yakin para pemain saya mampu meraih hasil positif melawan Indonesia dan saya mengharapkan performa yang kompetitif dan kemajuan yang jelas saat menghadapi Thailand," lanjutnya.

Bencherifa juga memastikan bahwa Lamasan Chantale dan rekan-rekan sudah siap menyambut tantangan berat di grup. Dia menegaskan skuad Singapura memiliki mentalitas yang kuat.

"Thailand dan Indonesia akan menjadi ujian yang berat, tetapi tim sudah menyesuaikan diri dengan baik dan persiapan sudah matang," ucapnya.