Pelatih Soroti Penampilan Megawati Seusai Hyundai Hillstate Kalah 0-3 dari Hi-Pass

jpnn.com, JAKARTA - Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi gagal membawa Suwon Hyundai Hillstate meraih kemenangan di laga perdana KOVO Cup 2026.

Berlaga di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Rabu (14/10), Kim Hee-jin dan kolega menyerah dengan skor 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass.

Pelatih Hillstate Kang Sung-hyung buka suara seusai kekalahan tim asuhannya tersebut.

Manajer berusia 56 tahun itu menyebut Megawati bersama Jordan Wilson (Amerika Serikat) sejauh ini masih belum padu.

Keduanya terlihat masih belum cocok dengan bola-bola serangan yang dikirimkan setter Hillstate, yakni Kim Da-in.

“Kim Da-in dengan Megawati dan Jordan masih belum cocok,” ujar Kang dalam laman Naver.

Pada laga ini sejatinya Megawati dan Jordan menjadi pendulang angka terbanyak tim asal kota Suwon itu.

Tercatat Jordan Williams menjadi topskor dengan raihan 15 angka. Adapun Megawati di laga ini menambahkan dengan 14 poin.