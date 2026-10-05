Pelatih Tailan Genius, Timnas Indonesia Punya Penangkalnya

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tampaknya tidak bakal terkejut dengan apa pun strategi Tailan di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Pengalaman panjangnya di sepak bola Amerika Utara membuat Herdman memahami karakter Pelatih Tailan Anthony Hudson.

Herdman bahkan sudah memetakan kemungkinan perubahan formasi yang bisa dilakukan Hudson sepanjang pertandingan.

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Menurutnya, Hudson pelatih genius yang sangat fleksibel dan mampu mengubah pendekatan taktikal sesuai situasi di lapangan.

Hudson disebut bisa menggunakan sejumlah skema berbeda, mulai dari formasi diamond, lima bek, hingga 4-2-1-3 dan 4-3-3. Fleksibilitas inilah yang menjadi salah satu perhatian utama Herdman jelang duel penentuan.

"Jadi, sejauh yang saya ketahui tentang Tailan dan apakah mereka bermain dengan formasi berlian, lalu mengubahnya menjadi formasi lima bek, atau beralih dari lima bek ke formasi 4-2-1-3 atau 4-3-3, seperti yang terlihat dari Anthony Hudson,” kata Herdman.

Pelatih yang pernah mengantarkan Kanada ke Piala Dunia itu mengaku sudah mengenal Hudson sejak keduanya berkarier di kawasan Amerika Utara.

Herdman memiliki gambaran mengenai bagaimana Hudson meracik strategi.