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Pelatih Tailan Ungkap Dilema Besar Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026

Pelatih Tailan Ungkap Dilema Besar Menjelang FIFA ASEAN Cup 2026
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Skuad Timnas Thailand. Foto: theafc

jpnn.com - Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan persoalan yang tidak sederhana.

Pria berpaspor Inggris itu harus menentukan seberapa jauh dirinya bisa memberikan ruang kepada pemain muda ketika tuntutan untuk meraih hasil tetap begitu besar.

Situasi tersebut menjadi bagian dari tantangan Hudson bersama Gajah Perang.

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Turnamen sekelas FIFA ASEAN Cup membuat kesalahan dalam menentukan komposisi pemain bisa berdampak langsung terhadap hasil, sementara dirinya juga ingin membangun fondasi tim untuk kebutuhan jangka panjang.

"Saya selalu percaya pemain muda harus mendapatkan kesempatan. Namun, di level tim nasional, kami juga harus memahami bahwa hasil pertandingan bisa sangat menentukan perjalanan seorang pelatih," ucapnya.

Tekanan Datang Bersamaan dengan Target

Tailan akan menjalani persaingan di Grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

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Hudson bahkan mengakui Vietnam dan Filipina sebagai tim yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Kondisi itu membuat pilihan pemain menjadi makin penting.

"Melatih tim nasional berarti menghadapi dua tuntutan sekaligus. Kami harus memikirkan perkembangan tim ke depan, tetapi pada saat yang sama hasil dari pertandingan terdekat juga bisa menentukan nasib kami," tambahnya.

Pelatih Timnas Tailan Anthony Hudson datang ke FIFA ASEAN Cup 2026 dengan persoalan yang tidak sederhana.

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