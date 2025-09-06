menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pelatih Taiwan Angkat Topi: Timnas Indonesia Terlalu Kuat, Jalan ke Piala Dunia Terbuka?

Pelatih Taiwan Angkat Topi: Timnas Indonesia Terlalu Kuat, Jalan ke Piala Dunia Terbuka?

Skuad Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas Indonesia tampil garang saat melumat Taiwan dengan skor telak 6-0 pada laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (6/9/2025) malam.

Kemenangan tersebut bukan hanya menegaskan dominasi Skuad Garuda, tetapi juga memunculkan pengakuan dari lawan.

Puji Kualitas Indonesia

Pelatih Taiwan Che-Ming Huang tanpa ragu menyebut Indonesia sebagai salah satu tim dengan level tinggi di Asia. Dia bahkan menilai peluang Jay Idzes dan kolega menembus Piala Dunia terbuka lebar.

"Indonesia sangat kuat, mereka bermain dengan strategi yang terorganisasi. Menurut saya, kesempatan mereka ke Piala Dunia cukup besar," ujar Huang

Huang menilai bukan hanya permainan di lapangan yang membuat timnya kewalahan. Atmosfer stadion yang dipenuhi puluhan ribu suporter Indonesia juga menjadi tekanan tersendiri bagi Taiwan.

"Atmosfernya luar biasa. Banyak orang berteriak dan membuat suasana sangat emosional. Kalau di negara kami ada dukungan sebanyak itu, sepak bola pasti lebih maju," ujarnya.

Pelajaran Berharga Bagi Taiwan

Pelatih berusia 53 tahun itu melihat pengalaman menghadapi Indonesia sebagai pembelajaran berharga. 

Dia menilai keberadaan pemain naturalisasi membuat Indonesia makin kuat, tetapi tetap punya ruang besar untuk mengembangkan bakat lokal.

