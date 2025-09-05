Pelatih Taiwan Siapkan Senjata Rahasia Hadapi Timnas Indonesia

jpnn.com - Taiwan datang ke Surabaya dengan misi berat. Mereka akan menantang Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat (5/9/2025).

Pelatih Taiwan Huang Che-Ming sudah menegaskan strategi yang akan dipakai untuk menghadapi Skuad Garuda.

Strategi Taiwan

Dia meminta anak asuhnya bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik cepat.

"Kami akan lebih fokus menjaga pertahanan. Setelah itu, baru kami mencari celah untuk menyerang balik," ujar Huang.

Menurutnya, laga kontra Indonesia akan menjadi ujian besar. Dia menilai Skuad Garuda kini berada di level permainan yang solid meski baru mengalami perombakan dengan hadirnya wajah-wajah baru, baik pemain maupun pelatih.

Pesan Pelatih Taiwan

Huang juga tak ingin anak asuhnya minder meski peringkat FIFA Indonesia lebih baik dibanding Taiwan. Pelatih berusia 53 tahun itu meminta timnya bermain penuh semangat dan percaya diri di hadapan ribuan pendukung tuan rumah.

"Kami akan memberikan 100 persen usaha untuk tampil maksimal besok. Dukungan suporter Indonesia justru memotivasi kami meskipun mereka bukan untuk kami," ucapnya.

Selain menghadapi Indonesia, Taiwan juga sudah bersiap melawan Thailand pada laga berikutnya. Namun fokus utama mereka kini hanya satu: meredam agresivitas Garuda di Surabaya.