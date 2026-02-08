Pelatih Timnas Futsal Indonesia: Hanya 1 Negara yang Ingin Iran Menang

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia kalah dari Iran dengan skor 4-5 dalam adu penalti setelah imbang 5-5 hingga waktu normal dan perpanjangan waktu, Sabtu (7/2).

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto bergurau dengan menyebut Indonesia didukung seluruh dunia saat memainkan laga final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran tersebut.

Pada laga final yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, tersebut, Hector Souto bergurau dengan mengatakan hanya satu negara yang ingin Iran menang.

"Menurut saya, pada hari ini hanya satu negara yang ingin Iran menang. Di seluruh dunia, banyak yang mendukung Indonesia,” ujar Souto dalam jumpa pers setelah pertandingan.

Meski timnya tampil impresif hingga partai puncak, pelatih asal Spanyol itu menegaskan pentingnya sikap rendah hati dalam menyikapi pencapaian tersebut.

Hector Souto menilai keberhasilan melaju ke final Piala Asia Futsal 2026 bukan jaminan terulang dalam turnamen berikutnya.

“Kita (Timnas Futsal Indonesia) harus tetap membumi. Jika turnamen ini diulang dalam dua pekan, mungkin kita tidak sampai ke final,” katanya.

Souto menambahkan Indonesia harus meningkatkan persiapan menghadapi persaingan ketat di Asia, mengingat masih banyak tim kuat di kawasan ini.