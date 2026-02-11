Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Blak-blakan, Masih Terasa Sakit

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia kalah dari Iran pada final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2) lalu, melalui drama adu penalti.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengaku masih menyesali kekalahan di laga final tersebut.

"Masih terasa sakit," kata Souto membuka caption di unggahan Instagram resminya itu, Selasa (10/2).

Baca Juga: PSSI Tanggung Jawab Buntut Kelalaian Penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026

Di laga final itu, Indonesia dikejutkan dengan gol cepat Iran. Namun, pasukan Garuda bangkit untuk membalikkan keadaan menjadi 3-1, sebelum kemudian disamakan menjadi 3-3.

Pada waktu normal, Indonesia kembali unggul 4-3. Namun, Iran menyamakannya lagi menjadi 4-4.

Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu, dengan Indonesia mencetak gol yang hampir menyegel kemenangan mereka dengan skor 5-4 pada dua menit sebelum waktu usai.

Sayangnya, gol itu kembali disamakan oleh Iran menjadi 5-5 saat tambahan waktu menyisakan satu menit.

Skor imbang itu dilanjutkan ke adu penalti dan di babak ini Indonesia kalah dengan skor 4-5.