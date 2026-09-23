Pelatih Timnas Indonesia Beri Kabar soal Dean James & Calvin Verdonk

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan kapan Dean James dan Calvin Verdonk akan bergabung dengan timnya menjelang FIFA ASEAN Cup 2026.

Herdman memastikan kedua pemain abroad tersebut dijadwalkan tiba di Indonesia pada Rabu (23/9/2026).

Setelah tiba, Dean James dan Calvin Verdonk akan mendapat waktu untuk beristirahat sebelum diharapkan mengikuti latihan bersama tim pada sore harinya.

"Mereka akan tiba besok (hari ini, Rabu)," kata John Herdman kepada awak media, Selasa (22/9/2026).

"Mudah-mudahan mereka sudah berada di sini dan berlatih besok sore," imbuhnya.

Herdman mengatakan keterlambatan kedatangan keduanya bukan tanpa alasan. Dean James dan Calvin Verdonk baru menjalani pertandingan bersama klub masing-masing pada Minggu (20/9/2026), sehingga diberikan waktu istirahat tambahan.

"Mereka menjalani pertandingan yang berakhir larut pada Minggu," ujar Herdman.

Dean James sebelumnya tampil penuh selama 90 menit ketika Go Ahead Eagles menghadapi NEC di Liga Belanda 2026/2027. Pertandingan tersebut berakhir 1-1.