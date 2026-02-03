Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Memantau Langsung Kevin Diks & Dean James

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah pemain yang masuk radar skuad Garuda di Eropa, di antaranya Kevin Diks dan Dean James.

Langkah tersebut diketahui melalui unggahan story Herdman di akun pribadinya di Instagram pada Senin (2/2) dini hari WIB.

Dalam unggahan story pertama, John Herdman membagikan momen saat memantau aktivitas Kevin Diks ketika menjalani latihan bersama klub Bundesliga Borussia Monchengladbach.

Klub tersebut sebelumnya baru tampil di pertandingan Liga Jerman melawan Werder Bremen pada Sabtu (31/1) di Stadion Weser, Bremen, yang berakhir imbang 1-1.

Pada pertandingan itu, Monchengladbach sempat unggul lebih dulu melalui gol Haris Tabakovic pada menit ke-61 sebelum Bremen menyamakan kedudukan lewat Keke Topp pada menit ke-90+4.

Kevin Diks sendiri tidak tampil dalam laga tersebut karena mengalami cedera.

Selain itu, Herdman juga mengunggah momen saat menyaksikan Dean James dalam pertandingan Liga Belanda antara Go Ahead Eagles melawan FC Volendam yang berlangsung pada Senin dini hari WIB.

Laga tersebut berakhir dengan skor 1-1 setelah Go Ahead Eagles unggul lebih dahulu lewat Victor Edvardsen pada menit ke-10, sebelum Volendam membalas melalui gol Robert Muhren pada menit ke-74.