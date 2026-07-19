Pelatih Timnas Voli Indonesia Blak-blakan soal Kendala di AVC U-18 2026

jpnn.com - Timnas voli Indonesia mengakhiri perjuangannya pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 dengan finis di posisi kesembilan.

Posisi tersebut dipastikan setelah Muhamad Rizqi Maulana dan kolega menang 3-1 (23-25, 25-18, 25-15, 25-14) di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Sabtu (18/7/2026).

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Odyk Hermanto mengapresiasi perjuangan anak asuhnya sepanjang turnamen voli Asia tersebut.

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Menurut manajer asal klub Atlas Semarang itu, para pemain telah menunjukkan penampilan yang luar biasa mengingat mereka hanya memiliki waktu persiapan sekitar dua pekan.

Meski dengan persiapan yang terbatas, skuad Garuda Muda tetap mampu menutup turnamen di peringkat kesembilan.

"Perlu dipahami bahwa para pemain yang tampil masih minim pengalaman di kejuaraan internasional. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap mental dan keterampilan mereka."

"Kami tidak ada latihan selama dua pekan, tetapi bisa meraih hasil seperti Jepang dan Iran. Dari situ kami harus memahami bahwa proses dan perjalanan harus diperhatikan lagi," ujar Odyk saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (18/7).

Sebelum tampil di AVC U-18, Timnas voli Indonesia ditargetkan mampu menembus empat besar.