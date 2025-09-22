menu
Pelatih Ungkap PR Tim Bulu Tangkis Indonesia Menjelang Korea Open 2025

Pelatih Ungkap PR Tim Bulu Tangkis Indonesia Menjelang Korea Open 2025

Pelatih Ungkap PR Tim Bulu Tangkis Indonesia Menjelang Korea Open 2025
Tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Setelah hasil kurang maksimal di Hong Kong Open dan China Masters, tim bulu tangkis Indonesia kini membidik pencapaian lebih baik di Korea Open 2025.

Turnamen BWF Super 500 itu akan berlangsung mulai 23–28 September di Suwon Gymnasium, Korea.

Pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Ariantho menilai ada banyak hal positif dari penampilan anak asuhnya meski hasil akhir belum memuaskan.

Beberapa pemain dinilai memperlihatkan performa gemilang, seperti Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando, dan Muhammad Rian Ardianto/Yeremia Erich Yoche Rambitan.

"Evaluasi di China Masters memang menunjukkan hasil yang belum sesuai harapan. Namun Fajar/Fikri, Bagas/Leo, dan Rian/Yeremia tampil cukup baik," kata Anton dalam keterangan resmi.

Meski begitu, Anton menyoroti masalah konsentrasi pemain di momen-momen penting.

"Beberapa kali mereka hilang fokus saat poin-poin krusial. Ini yang perlu diperbaiki agar performa bisa lebih konsisten,” tambahnya.

Sementara itu, Pelatih tunggal putri Imam Tohari menyoroti pekerjaan rumah salah satu anak asuhnya, Putri Kusuma Wardani.

