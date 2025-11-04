Pelatih Ungkap Titik Terang Perjalanan Putri KW
jpnn.com - Langkah Putri Kusuma Wardani di Hylo Open 2025 memang belum berujung trofi, tetapi sinyal kebangkitan tunggal putri Indonesia justru terlihat jelas di sana.
Putri KW harus puas menjadi runner up setelah kalah dari wakil Denmark Mia Blichfeldt lewat pertarungan rubber game 11-21, 21-7, 12-21.
Progres Menjanjikan Putri KW
Pelatih kepala tunggal putri utama Pelatnas PBSI Imam Tohari menilai pencapaian ini sebagai langkah penting dalam proses pembentukan pemain elite dunia.
"Saya melihat peningkatan dari sisi teknik, fisik, dan strategi bermain Putri tahun ini, meski penampilannya memang belum sepenuhnya konsisten," ucap Imam.
Penyebab Gagal Juara Hylo Open 2025
Menurut Imam, tekanan di partai final bukan hanya menguji kemampuan, tetapi juga fokus dan mental.
"Peluang Putri sebenarnya terbuka lebar. Head to head-nya seimbang, bahkan pertemuan terakhir dia menang."
"Namun, pertandingan final punya atmosfer yang berbeda, semua pemain pasti lebih tegang," tambahnya.
Evaluasi Penampilan Putri KW
Imam menilai hasil runner-up bukanlah kegagalan, melainkan indikator perkembangan positif.
Putri KW mendapat pujian dari Imam Tohari yang menilai performanya menunjukkan progres signifikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nada Kekecewaan Putri KW setelah Gagal Juara Hylo Open 2025
- Gagal Juara Hylo Open 2025, Putri KW Temukan Arti dari Perjalanan Tur Eropa
- Para-Badminton International 2025: Indonesia Pertahankan Tradisi Juara Umum
- Wakil Merah Putih Jaga Asa Raih 3 Gelar dari Hylo Open 2025
- Semifinal Hylo Open 2025: Harapan Indonesia di Tangan Tiga Delegasi
- Hylo Open 2025: Putri KW Ungkap Tantangan Melawan Pemain Azerbaijan Berdarah Indonesia