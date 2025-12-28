Pelatih Valencia & 3 Anaknya Meninggal di Labuan Bajo, Real Madrid Berbelasungkawa
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Valencia Putri B, Fernando Martin Carreras, meninggal dunia akibat kecelakaan kapal wisata di perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (27/12).
Real Madrid menyampaikan kalimat turut berbelasungkawa atas wafatnya Fernando Martin Carreras.
"Real Madrid C. F., beserta presiden dan Dewan Direksinya, menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Fernando Martín, pelatih Valencia C. F. Women B, serta tiga orang anaknya, dalam kecelakaan perahu tragis yang terjadi di Indonesia," demikian dikutip dari laman resmi Real, Minggu (28/12).
Real Madrid juga menyampaikan simpati kepada istri mendiang, Andrea, dan putrinya, Mar, yang dikabarkan selamat dalam kecelakaan tersebut.
"Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya, serta kepada seluruh keluarga besar Valencia," lanjut pernyataan resmi Real.
Real Madrid juga menyampaikan simpati kepada istri mendiang, Andrea, dan putrinya, Mar, yang dikabarkan selamat dalam kecelakaan tersebut.
"Kami juga menyampaikan belasungkawa kepada seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya, serta kepada seluruh keluarga besar Valencia," lanjut pernyataan resmi Real.
Fernando meninggal dunia pada usia 44 tahun. Dikutip dari laporan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Labuan Bajo, Stephanus Risdiyanto, Sabtu (27/12), kecelakaan perahu yang menenggelamkan perahu dan menewaskan Fernando terjadi akibat hantaman gelombang tinggi.
Kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo, Pelatih Valencia Putri B Fernando Martin Carreras, meninggal dunia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, 4 Wisatawan Asal Spanyol Masih Hilang
- Real Madrid Pinjamkan Endrick ke Lyon
- 2 Kata Kunci Sukses Mbappe Menyamai Rekor Jumlah Gol Ronaldo
- Tutup 2025 dengan Kemenangan atas Sevilla, Real Madrid Berjuang Merebut Semua Gelar di 2026
- Pelatih Barcelona: Kami Harus Fokus Diri Sendiri, Bukan ke Real Madrid
- Liga Champions: City Tumbangkan Madrid di Bernabeu, Begini Komentar Guardiola