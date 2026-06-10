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Pelatih Vietnam Tertangkap Kamera di SUGBK, John Herdman Berkomentar

Pelatih Vietnam Tertangkap Kamera di SUGBK, John Herdman Berkomentar
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Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho Ramadhani saat bertanding melawan Mozambik dalam laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Indonesia menang atas lawannya dengan skor 1-0. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik tertangkap kamera wartawan saat memasuki tribun VIP barat Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik sedang berlangsung, Selasa (9/6) malam.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai pelatih Vietnam Kim Sang-sik tengah memantau permainan timnas Garuda.

Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu menarik perhatian lantaran Vietnam dan Indonesia berada dalam grup yang sama pada Piala ASEAN 2026 akhir Juli nanti.

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"Saya pikir pelatih Vietnam malam ini sedang melakukan pemantauan pemain dan tim (Indonesia)," kata Herdman pada jumpa pers setelah pertandingan di SUGBK, Selasa.

Sang-sik sendiri mengungkapkan memang tengah mengamati permainan Indonesia.

Kedatangannya di SUGBK tertangkap kamera wartawan saat memasuki tribun VIP barat SUGBK pada babak kedua, setelah Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Ole Romeny pada menit ke-11.

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Herdman meyakinkan wartawan bahwa tim yang disaksikan Sang-sik kemungkinan akan berbeda dengan tim yang tampil dalam Piala ASEAN karena berbeda dari pertandingan malam ini yang diisi pemain-pemain dari Eropa.

Adapun pada Piala ASEAN timnya akan menurunkan pemain lokal yang mayoritas bermain di dalam negeri.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengomentari kehadiran pelatih Vietnam Kim Sang-sik di SUGBK.

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