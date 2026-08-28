Pelatihan Kewirausahaan Sandiaga Uno Bikin Ibu-Ibu Banjir Pesanan

jpnn.com, BOGOR - Workshop Perempuan Berdaya yang digelar Yayasan Indonesia Setara (YIS) di Ciawi, Kabupaten Bogor, dan Depok, Jawa Barat, mulai memberikan hasil nyata bagi para peserta. Sejumlah peserta berhasil mendapat pesanan frozen food hingga ratusan buah.

Workshop di Ciawi yang berlangsung pada 13 Agustus 2026 diikuti 20 peserta. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta berhasil memperoleh pesanan atau pre-order (PO) dengan total 2.090 produk.

Rahmawati menjadi peserta dengan jumlah PO terbanyak, yakni 231 pcs, disusul Vera sebanyak 186 pcs.

Dengan estimasi harga Rp5.000 per produk, Rahmawati berpotensi memperoleh pendapatan Rp1.155.000, sedangkan Vera diperkirakan mendapatkan Rp930.000.

Hasil serupa terlihat dalam Workshop Perempuan Berdaya di Depok yang digelar pada 19 Agustus 2026. Peserta mulai menerapkan keterampilan yang diperoleh dengan memproduksi sekaligus memasarkan produk frozen food.

Denny Rahayu menjadi peserta dengan jumlah PO terbanyak di Depok, yakni 245 pcs, sementara Melly memperoleh pesanan 210 pcs.

Dengan estimasi harga Rp8.000 per produk, Denny Rahayu berpotensi mendapatkan pendapatan Rp1.960.000 dan Melly Rp1.680.000.

Founder Yayasan Indonesia Setara (YIS) Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan pemberdayaan perempuan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan keterampilan, tetapi juga keberanian memulai dan mengembangkan usaha.