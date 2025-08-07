Pelatihan Public Speaking Dorong UMKM Tampil Lebih Percaya Diri
jpnn.com, JAKARTA - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) membekali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan berdampak.
Salah satunya dengan menggelar pelatihan bertajuk Creative Public Speaking for UMKM di Fave Hotel Melawai, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Pelatihan ini diikuti para alumni Program Peruri Digital Entrepreneur Academy (Pedia) sebagai bagian dari program pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM binaan.
Para peserta diajak memahami teknik menyampaikan pesan secara profesional, percaya diri, dan efisien di tengah persaingan pasar yang makin kompetitif.
PERURI menghadirkan Tubagus Akmal, praktisi public speaking dan storytelling kreatif, sebagai narasumber utama.
Dia membekali peserta dengan keterampilan membangun narasi produk, strategi komunikasi digital, serta teknik berbicara yang memikat audiens.
Pelatihan juga menitikberatkan pada penguatan kemampuan negosiasi dan komunikasi persuasif, agar pelaku UMKM mampu menjalin kemitraan, memperluas pasar, serta menyampaikan keunggulan produknya secara meyakinkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
“Public speaking bukan sekadar berbicara, tetapi juga membangun citra diri dan merek secara utuh,” ujar M. Aris Wibowo, Pembina UMKM PERURI, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8).
UMKM dibekali keterampilan public speaking untuk tingkatkan daya saing dan percaya diri berpromosi.
