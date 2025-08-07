menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » UMKM » Pelatihan Public Speaking Dorong UMKM Tampil Lebih Percaya Diri

Pelatihan Public Speaking Dorong UMKM Tampil Lebih Percaya Diri

Pelatihan Public Speaking Dorong UMKM Tampil Lebih Percaya Diri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
UMKM dibekali keterampilan public speaking untuk tingkatkan daya saing dan percaya diri berpromosi. Foto: Peruri

jpnn.com, JAKARTA - Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) membekali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan berdampak.

Salah satunya dengan menggelar pelatihan bertajuk Creative Public Speaking for UMKM di Fave Hotel Melawai, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Pelatihan ini diikuti para alumni Program Peruri Digital Entrepreneur Academy (Pedia) sebagai bagian dari program pendampingan berkelanjutan terhadap UMKM binaan.

Baca Juga:

Para peserta diajak memahami teknik menyampaikan pesan secara profesional, percaya diri, dan efisien di tengah persaingan pasar yang makin kompetitif.

PERURI menghadirkan Tubagus Akmal, praktisi public speaking dan storytelling kreatif, sebagai narasumber utama.

Dia membekali peserta dengan keterampilan membangun narasi produk, strategi komunikasi digital, serta teknik berbicara yang memikat audiens.

Baca Juga:

Pelatihan juga menitikberatkan pada penguatan kemampuan negosiasi dan komunikasi persuasif, agar pelaku UMKM mampu menjalin kemitraan, memperluas pasar, serta menyampaikan keunggulan produknya secara meyakinkan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

“Public speaking bukan sekadar berbicara, tetapi juga membangun citra diri dan merek secara utuh,” ujar M. Aris Wibowo, Pembina UMKM PERURI, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8).

UMKM dibekali keterampilan public speaking untuk tingkatkan daya saing dan percaya diri berpromosi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI