Pelatihan Sandiaga Uno Bantu Ngatiyem Genjot Penjualan Jamu H’Dayah

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Ciawi, Kabupaten Bogor, Ngatiyem, mengembangkan usaha jamu instan H’Dayah dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk pemasaran digital.

Usaha tersebut bermula dari kebiasaan Ngatiyem meracik minuman herbal untuk suaminya yang bekerja dengan sistem tiga sif. Dia kemudian mengembangkan racikan tersebut menjadi produk usaha untuk menambah pendapatan keluarga.

Pada 2017, Ngatiyem semakin terdorong mengembangkan racikan herbal setelah suaminya mengalami gangguan paru-paru dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Menurut penuturannya, setelah berkonsultasi dengan dokter, dia memberikan racikan kunyit putih dan jahe merah sebagai pendamping perawatan medis. Dia menyebut kondisi suaminya berangsur membaik dan pulih dalam waktu sekitar tiga bulan.

Dalam mengembangkan usaha H’Dayah, Ngatiyem sebelumnya mengandalkan WhatsApp dan Instagram @jamu_instan_hidayah untuk memasarkan produknya.

Namun, materi promosi yang monoton dan penjualan yang sempat lesu menjadi tantangan dalam memperluas pasar.

Perubahan mulai dirasakan setelah ia mengikuti program inkubasi Mitra Inkubator GAN di Ciawi, Kabupaten Bogor, dengan pelatihan dari Yayasan Indonesia Setara (YIS).

Melalui program tersebut, Ngatiyem mempelajari pemanfaatan AI untuk membuat materi promosi yang lebih variatif, sekaligus mengembangkan produk dan memperluas jaringan pemasaran.