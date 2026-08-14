Pelatihan Sandiaga Uno Dorong Oci dan Agris Kembangkan Usaha Kuliner

jpnn.com, JAKARTA - Workshop Perempuan Berdaya di Bandung Barat, membuka peluang bagi pelaku usaha kuliner untuk mengembangkan produk dan memperluas jaringan bisnis.

Salah satu peserta, Oci Rosita, pemilik usaha kuliner Ceuocchyque_culinary, mengaku memperoleh pengetahuan baru setelah mengikuti pelatihan yang digelar pada 5 Agustus 2026 tersebut. Dia menilai pelatihan memberikan manfaat langsung bagi pengembangan usahanya.

Melalui workshop, Oci belajar mengolah ubi menjadi berbagai jenis kue yang berpotensi dikembangkan menjadi menu baru. Pengetahuan tersebut dinilai dapat membantu pelaku usaha menambah variasi produk dan meningkatkan peluang pasar.

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"Saya terbantu dengan adanya pelatihan ini, jadi ada menu-menu baru di usaha saya. Saya jadi tahu membuat kue olahan dari ubi, menjadi tambahan menu untuk usaha saya,” ujar Oci.

Selain keterampilan teknis, Oci mengatakan pelatihan tersebut turut meningkatkan kepercayaan dirinya sebagai pelaku usaha.

Dia berharap kesempatan memperoleh pengetahuan dan pendampingan dapat terus diberikan kepada perempuan yang tengah mengembangkan bisnis.

Oci juga berharap pelatihan serupa dapat berlanjut sehingga semakin banyak perempuan memperoleh akses terhadap keterampilan dan jaringan usaha.

Dia menargetkan bisnisnya dapat berkembang hingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.