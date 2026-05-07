Pelatihan Spa Syariah Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan

jpnn.com, TANGERANG - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan pelatihan keterampilan vokasi terapis spa dan pijat syariah bagi 40 mustahik perempuan di Kota Tangerang, Banten, Rabu (6/5).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan digelar bekerja sama dengan Baznas Kota Tangerang dan Latifa Spa Academy yang memiliki jaringan mitra di bidang spa dan wellness.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pemberdayaan Idy Muzayyad, mengatakan program tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif.

“Ini merupakan pelatihan vokasi untuk terapis spa, bekam dan pijat syariah. Harapannya, setelah pelatihan selesai, peserta dapat langsung bekerja dan meningkatkan kondisi ekonominya,” ujar Idy.

Menurutnya, program tersebut juga bertujuan mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki melalui peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Dia menambahkan, pelatihan tidak hanya berfokus pada keterampilan kerja, tetapi juga menanamkan nilai syariah dalam praktik layanan spa dan pijat.

“Yang ingin kami bangun bukan sekadar keterampilan, tetapi juga ekosistem usaha yang sesuai syariah dan membawa keberkahan,” katanya.