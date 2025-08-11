Pelatihan UMKM untuk Ibu Rumah Tangga dan Mahasiswa Ciptakan Lapangan Kerja

jpnn.com, TANGERANG - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Gerakan Anak Negeri (GAN) menggelar pelatihan UMKM pembuatan kripik dan sistik di Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS), Kota Tangerang.

Pelatihan yang digelar pada Sabtu (9/8) lalu, itu diikuti oleh 50 peserta, terdiri dari ibu rumah tangga dan mahasiswa.

Founder YIS, Sandiaga Salahuddin Uno, menyatakan kolaborasi ini bertujuan memberdayakan perempuan dan kelompok rentan agar lebih mandiri secara ekonomi.

Setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan, Sandiaga merasa lebih leluasa menjalin kerja sama pemberdayaan UMKM, khususnya bagi kaum perempuan.

Melalui pelatihan teknis pembuatan makanan ringan, para peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan usaha serta membuka lapangan kerja baru.

“Lewat pelatihan ini, saya berharap para ibu bisa lebih berdaya dan raih cuan,” ujar Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis, Senin (11/8).

Selain keterampilan produksi, peserta juga mendapat pembekalan pemasaran digital, termasuk teknik membuat konten promosi seperti fotografi produk dan strategi media sosial.

Mereka juga mengikuti simulasi penyelesaian pemesanan melalui marketplace dan pelatihan pengelolaan keuangan sederhana.