Pelempar Molotov pada 6 Pos Polisi di Yogyakarta-Sleman Ditangkap

jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparat kepolisian menangkap pelaku pelemparan batu dan molotov pada enam pos polisi di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta (4/9).

Pelaku pria berinisial ARS (24) melakukan aksi kriminalnya seorang diri.

Kepala Polresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia saat konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta, Kamis, mengatakan penangkapan dilakukan setelah tim gabungan menelusuri rekaman CCTV di 41 titik yang dilalui pelaku.

"Dari situ disimpulkan bahwa pelaku pelemparan adalah satu orang dengan menggunakan helm berwarna hitam, hoddie berwarna abu-abu dan celana warna hitam menggunakan sandal dan menggunakan sepeda motor Vario melaksanakan pelemparan di semua titik (pos polisi) itu," ujar dia.

Tim gabungan Polresta Yogyakarta, Densus 88, dan Resmob Polresta Sleman, kemudian menggerebek rumah terduga pelaku di Godean, Sleman pada Rabu (10/9) sekitar pukul 03.00 WIB.

Dari hasil penggerebekan diperoleh beberapa barang bukti seperti sepeda motor, pakaian dan juga helm yang digunakan saat beraksi.

"Tetapi, pada saat itu pelaku tidak ditemukan di rumah, dia sudah kabur," ujar dia.

Setelah dilakukan upaya persuasif kepada keluarga, menurut Eva, ARS yang sehari-hari bekerja serabutan akhirnya diserahkan ke polisi di hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB.