Pelepasan Ekspor Serentak dari 8 Penjuru Indonesia, Sinergi Menembus Pasar Dunia

jpnn.com, CIKARANG - Pelepasan ekspor serentak dari 8 penjuru Indonesia, masing-masing dari Cikarang, Mojokerto, Sleman, Semarang, Batam, Samarinda, Makassar, dan Badung berhasil digelar pada Jumat (19/12).

Kegiatan ini melibatkan 31 perusahaan di berbagai daerah dengan total nilai ekspor hampir mencapai Rp 1 triliun.

PT Denso Manufacturing Indonesia sebagai pengguna jasa Bea Cukai Bekasi yang telah menyandang status Authorized Economic Operator (AEO) menjadi salah satu tuan rumah pelepasan ekspor serentak yang berpusat di Cikarang.

Perusahaan ini dinilai sebagai contoh konkret kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan ekosistem ekspor yang efisien dan berkelanjutan.

Presiden Direktur PT Denso Manufacturing Indonesia Hirotsugu Kano menyampaikan dukungan Bea Cukai melalui fasilitas AEO dan Jalur Prioritas memberikan kemudahan signifikan dalam proses ekspor.

Menurut Hirotsugu Kano, fasilitas tersebut sangat membantu kelancaran operasional sehingga produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional.

Dari Cikarang, PT Denso Manufacturing Indonesia melepas enam kontainer ekspor dengan nilai mencapai USD 26,4 juta atau sekitar Rp 400 miliar.

Produk yang diekspor meliputi power window motor, power seat motor, servomotor, blower motor, washer system, wiper motor system, radiator cooling fan motor, serta throttle control motor.