jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Jakarta kini makin mudah untuk menikmati suasana pantai, mencicipi beragam kuliner, hingga menyaksikan matahari terbenam.

Kemudahan itu datang seiring pembukaan Ramp 1 Tol Kamal–Teluknaga–Rajeg–Balaraja (Kataraja) sebagai alternatif akses menuju sejumlah destinasi wisata pesisir di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, Banten.

Akses tol yang mulai beroperasi secara fungsional sejak 5 November 2026 tersebut menghubungkan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo dengan Gate 1 Tol PIK2. Kehadirannya makin menunjang aktivitas wisata di kawasan yang dikenal memiliki berbagai pilihan tempat rekreasi tepi laut tersebut.

Salah satu destinasi yang kian mudah dikunjungi dengan keberadaan tol itu ialah Aloha Pasir Putih PIK2. Destinasi tepi pantai berpasir putih yang mengusung konsep tropis ala Hawaii itu menghadirkan perpaduan wisata pesisir dan kuliner sehingga cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman.

Pengunjung pun bisa menikmati beragam pilihan makanan dan minuman sambil merasakan suasana pesisir. Area itu juga menjadi salah satu tujuan masyarakat yang ingin mencari alternatif hiburan luar ruang.

Tidak jauh dari kawasan wisata pantai PIK2, terdapat Land’s End yang menawarkan pengalaman berbeda. Destinasi wisata pesisir dan gaya hidup itu terinspirasi dari kawasan pesisir Mediterania dengan arsitektur bernuansa putih dan biru.

Hamparan laut, area bersantai, dan sejumlah pilihan kuliner menjadi daya tarik bagi pengunjung Land’s End PIK2.

Selain kedua destinasi tersebut, kawasan PIK2 juga memiliki CBD Beachwalk yang menghadirkan aktivitas komersial dan rekreasi dengan karakter kawasan pesisir.