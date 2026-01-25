Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Dinilai Mengancam Demokrasi

jpnn.com - Raksha Initiatives menilai penggunaan kekuatan militer dalam pemberantasan terorisme seringkali terbukti kontra-produktif, karena berisiko meningkatkan korban sipil, memperburuk ketidakpuasan komunitas rentan terpapar ideologi teroris, dan memberikan bahan propaganda bagi kelompok ekstremis dalam melakukan perekrutan.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Raksha Initiatives Ira Novita, situasi ini seperti halnya terjadi di Burkina Faso, Nigeria, Kenya, dan Mali (Peace Science Digest, 2026; Owolabi, 2026; Kone dan Kone, 2023).

"Strategi pelibatan militer justru telah menyebabkan ketidakstabilan jangka panjang, kerusakan ekonomi, skenario 'perang tanpa akhir', dan pelanggaran hak asasi manusia, serta gagal menangani akar penyebab munculnya terorisme," ujar Ira melalui siaran pers, Minggu (25/1/2026).

Dia menyebut temuan itu seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap Raperpres tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Munculnya Raperpres ini sendiri merupakan konsekuensi dari Pasal 43I UU No. 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (perubahan UU No. 15/2003), yang membuka ruang pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme.

Ira menebut tanpa kejelasan batasan mengenai situasi khusus yang memungkinkan pelibatan militer, serta datil prosedur pelibatannya, keterlibatan militer dalam pemberantasan terorisme justru dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah serius, termasuk pergeseran dari penegakan hukum ke "logika militer", yang dapat meningkatkan kekerasan negara, pelanggaran HAM, dan mengikis kebebasan sipil.

Meskipun militer memiliki kemampuan khusus, katanya, penggunaan mereka pemberantasan terorisme—keamanan dalam negeri, berisiko mengabaikan proses hukum, problem akuntabilitas, dan menciptakan, bukan mengurangi, ketidakpuasan publik, khususnya kelompok yang rentan dengan idelologi terorisme.

Lebih jauh, Raksha Initiatives menilai risiko kontra-produktif dari pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme antara lain;