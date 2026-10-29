Pelibatan TNI Menjaga Demonstrasi Dipertanyakan, Komisi I Singgung Soal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyebut pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konteks demonstrasi tak bisa dilakukan sembarangan, karena ada ketentuan yang harus dipenuhi.

Hal demikian dikatakan Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyikapi pengerahan TNI dalam demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, Rabu (28/10).

“Dalam konteks penanganan konflik sosial, ada prosedur yang harus dilalui sebelum TNI dilibatkan," kata dia kepada awak media, Kamis (29/10).

Kang TB menyebutkan pelibatan TNI dalam konteks demonstrasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, mengacu UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang dibahas lebih lanjut di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015.

Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial.

Menurut Kang TB, pengerahan prajurit TNI dalam aturan itu harus didahului permintaan ke Presiden RI dari pemerintah daerah setempat ketika situasi sulit ditangani.

"Permintaan pengerahan harus disampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Kang TB melanjutkan pelibatan TNI dalam demonstrasi bisa dilakukan jika ada permintaan dari kepolisian dengan memperhatikan mekanisme kendali operasi di lapangan.